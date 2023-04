Die Hochebene von Tibet ist karg und oft eisig kalt. Trotzdem haben es Menschen geschafft, sich in diesem Gebiet auf rund 4500 Metern Höhe dauerhaft anzusiedeln.

Das haben sie offenbar auch mit Hilfe von Milchprodukten geschafft. Forschende unter anderem vom Max-Planck-Institut für Geoanthropologie in Jena schreiben in einer Studie, dass sie den Zahnstein von 40 Menschen untersucht haben, die vor tausenden Jahren an verschiedenen Orten in Tibet bestattet wurden. Dabei zeigte sich, dass die Milchwirtschaft vor mindestens 3500 Jahren in der Region eingeführt wurde.

Milchwirtschaft seit 3500 Jahren

In höheren Steppen-Regionen des Plateaus ernährten sich alle Menschen von Milch, vor allem die von Ziegen und Schafen, vielleicht auch von Kühen und Yaks. In niedrigeren Regionen Tibets, die auch für Ackerbau geeignet sind, gab es dagegen keine Spuren von Milchkonsum.