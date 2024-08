Eine kanadische Firma will im Südpazifik bald mit Tiefseebergbau beginnen.

Das Unternehmen The Metals Company kündigte an, dass der Abbau übernächstes Jahr losgehen soll. Erste Versuche liefen schon. Anfang 2025 will die Firma die Pläne der internationalen Regulierungsbehörde vorlegen.

The Metals Company hat vor, Manganknollen vom Meeresboden aufzusammeln, aus mehreren tausende Metern Tiefe. Die Knollen enthalten verschiedene Metalle, die zum Beispiel für Batterien gebraucht werden. Der kleine Inselstaat Nauru unterstützt das Projekt. Die Firma hofft auf eine große Offshore-Wirtschaftszone, wo Mangan, Kupfer, Kobalt und Nickel gewonnen werden können. Auch Tonga und die Cookinseln sind für die Ausbeutung. Andere Inselstaaten wie Fidschi oder Samoa lehnen das dagegen ab. Sie wollen, dass die Umweltauswirkungen genauer untersucht werden, bevor Projekte starten.