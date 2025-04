Wenn Bonobos kommunizieren, dann klingt das oft nach Gekreische.

Die Kommunikation der Menschenaffen ist aber wohl deutlich komplexer als angenommen - und ähnelt offenbar sogar menschlicher Sprache. Die galt bisher als ziemlich einzigartig, auch wegen ihrer Komplexität bei der Kombination von Wörtern.

Wörterbuch mit Bonobo-Lauten

Einer neuen Studie im Fachmagazin Science zufolge gibt es aber ausgerechnet in diesem Punkt Gemeinsamkeiten mit den Lauten von Menschenaffen. Ein Forschungsteam aus Deutschland und der Schweiz hat in einem Naturschutzgebiet in der Demokratischen Republik Kongo über 700 Aufnahmen Bonobo-Lauten gemacht - und eine Art Wörterbuch zusammengestellt.

Mehr als die Summe ihrer Teile

Die Analyse zeigt: Bonobos kombinieren nicht nur unterschiedliche Laute zu unterschiedlichen Aussagen. Die Schreie und Pfiffe können dabei zusammengenommen sogar mehr bedeuten als wenn sie alleine geäußert werden. Ein Laut kann auch bei Bonobos die Bedeutung eines anderen verändern. Die Fähigkeit, komplexe Lautfolgen zu bilden, muss den Forschenden zufolge also entstanden sein, noch bevor es Menschen überhaupt gab.