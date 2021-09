Das ist jetzt Forschenden aufgefallen, als sie Ton-Aufzeichnungen einer australischen Lappenente ausgewertet haben. Dabei ist zu hören, wie ein männliches Exemplar auf Englisch flucht - und zwar in etwa die Worte "You bloody fool", also "Du blöder Idiot". Die Forschenden hielten das erst für einen Scherz, stellten dann aber fest, dass die Aufnahme echt sein muss. Sie schreiben in einem Fachmagazin, dass diese Ente namens Ripper von Hand aufgezogen wurde und erst vier Jahre später Kontakt zu Artgenossen hatte. Vorher müsse das Tier die Äußerung aufgeschnappt und nachgeahmt haben. Zwei weitere Lappenenten in Großbritannien imitieren wohl ebenfalls Geräusche: darunter das Schnauben eines Ponys, das Husten eines Menschen und eine quietschende Tür.

Warum dieses Phänomen bei den Lappenenten erst jetzt wissenschaftlich aufgefallen ist, wissen die Forschenden nicht. Es könnten damit zusammenhängen, dass diese Wasservögel relativ aggressiv sind und deshalb ungern gehalten werden.