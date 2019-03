Jetzt hat der Zirkus seine beiden ältesten Elefanten in Rente geschickt - und will ihnen auch einen eigenen Altersruhesitz bauen, ganz idyllisch am Ammersee, in der Nähe von München. Bis die Baugenehmigung da ist, leben die beiden Elefantendamen in Spanien. Zur Eingewöhnung hat der Zirkus auch seine anderen drei Elefantendamen mitgeschickt. Die neue Tour soll deswegen erst mal ohne Elefanten los gehen.

Tierschützer finden die Entscheidung gut. Sie hoffen, dass das ein Anfang vom Ende der Tierhaltung im Zirkus ist.