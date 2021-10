Intelligenz ist in freier Wildbahn ein Vorteil - sie verhindert aber, dass sich Tiere an ein Leben in Gefangenschaft anpassen können.

Eine Studie verschiedener Papageien- und Sitticharten hat dafür Belege gefunden. Als Maß für die Intelligenz der Tiere galt hier das Verhältnis von Gehirn zu Körpergröße. Dabei zeigte sich außerdem, welche vererbten Verhaltensweisen ein Risiko für welche Auffälligkeiten sind.



So hatten Vögel, die in freier Wildbahn Nüsse, Samen und harte Insektenpanzer knacken, ein hohes Risiko, sich in Gefangenschaft die Federn auszureißen oder auf ihnen herumzukauen. Papageienarten mit relativ großem Hirn entwickelten in Gefangenschaft oft stereotype Verhaltensweisen, laufen ständig durch den Käfig, schaukeln oder hüpfen herum.

Wenn Haustiere, dann Nympensittiche

Die Autorinnen und Autoren der Studie empfehlen, eher anpassungsfähige Arten wie Nymphensittiche als Haustiere zu wählen, wenn es denn unbedingt sein muss. Außerdem sollten die Tiere viel Beschäftigung bekommen und zum Beispiel erst die Nüsse knacken müssen, damit sie sie fressen können.