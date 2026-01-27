Klammeraffen leben in den Regenwäldern von Mittel- und Südamerika und haben einen schlauen Weg entwickelt, um Infos weiterzugeben und dazuzulernen.

Darüber berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Npj Complexity. Die Forschenden hatten sieben Jahre lang eine Klammeraffen-Art beobachtet - und zwar auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán. Klammeraffen haben besonders lange Arme und Beine und dazu noch lange Greifschwänze. Dadurch sind sie angepasst an ein Leben in den Bäumen. Dort leben sie in Gruppen zusammen.

Die Forschenden stellten fest, dass sich innerhalb einer Affengruppen immer wieder kleinere Untergruppen von drei oder mehr Tieren bilden - aber nicht mit denselben Tieren, sondern die Klammeraffen tauschen durch. Dadurch geben sie offenbar Infos weiter, sagen die Forschenden. Zum Beispiel geben die einen Tiere dann weiter, wo ein Obstbaum steht und die anderen liefern die Infos, wann genau die Früchte reif sind. So kombinieren die Klammeraffen ihre Infos und dabei ensteht neues Wissen.