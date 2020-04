Die gefährdeten Feldhasen konnten sich in Deutschland wieder leicht vermehren. Wie der Deutsche Jagdverband gezählt hat, leben im Schnitt gut zwölf Tiere auf einem Quadratkilometer Hasen-Lebensraum. Ganz genau stieg die Dichte von 11,8 Feldhasen im Frühjahr 2018 auf 12,4 im Frühjahr 2019. Der Jagdverband vermutet, dass sich der Bestand dieses Jahr weiter erholt, weil der Winter mild war. Trotzdem bleibt der Feldhase, lateinisch Lepus europaeus, auf der Roten Liste gefährdeter Tierarten.

Das Hasen-Zählen funktioniert übrigens so: In 500 ausgewählten Revieren erfasst der Jagdverband zweimal im Jahr nachts, wie viele Tiere in das Licht eines Scheinwerfers geraten. Demnach war die Dichte zuletzt zwischen Flensburg und Aachen am höchsten. Am niedrigsten in Nordostdeutschland.