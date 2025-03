Das zeigt eine neue US-Studie, die gerade im Fachmagazin Science veröffentlicht wurde.

Forschende an der USC in Los Angeles haben versucht herauszufinden, warum bestimmte Säugetiere verletzten Mitgliedern ihrer Art helfen. Dabei entdeckten sie bei Mäusen zufällig ein Verhalten, das an menschliche Ersthelfer erinnert: Wenn Mäuse in der Studie einen bewusstlosen Artgenossen fanden, beschnüffelten sie ihn meist erst sanft, kraulten ihn und reagierten dann heftiger, indem sie der Maus die Zunge herauszogen. Oft mit Erfolg, wie die Studie zeigte: In vielen Fällen schafften die Helfer-Mäuse es, die Atemwege zu befreien und die andere Maus kam wieder zu Bewusstsein.

Mit neuronaler Bildgebund fanden die Forschenden außerdem heraus, dass bei den Helfer-Mäusen das so genannte Liebeshormon Oxytocin aktiviert wurde. Und: Je besser die Helfer-Maus die Maus in Not kannte, desto energischer leistete sie diese Art von Erster Hilfe.