Elefanten profitieren, wenn sie gemeinsam mit Geschwistern aufwachsen.

Ein internationales Forschungsteam hat das in Myanmar bei Tieren untersucht, die halb in Gefangenschaft leben. Das bedeutet: Tagsüber sind sie Arbeitselefanten und nachts leben sie unbeaufsichtigt in Wäldern. Dabei zeigte sich, dass besonders ältere Schwestern einen großen Einfluss haben.

Elefantenweibchen, die so aufwuchsen, profitierten am meisten: Sie lebten nicht nur länger, sondern bekamen selbst früher Nachwuchs, reproduzierten sich insgesamt also auch häufiger.

Elefantenmännchen profitierten weniger von älteren Schwestern: Sie legten zwar früher an Gewicht zu, aber: Später hatten sie - möglicherweise auch dadurch - schlechtere Überlebenschancen.

Die Forschenden haben für ihre Arbeit Daten von mehr als 2300 Elefantenkälbern analysiert, die zwischen 1945 und 2018 geboren wurden. Externe Einflussfaktoren wie die Arbeitsbelastung oder die Mütterversorgung können sie bisher nicht ausschließen.