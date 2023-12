Kühe und Schweine rülpsen und pupsen das Treibhausgas Methan aus.

Dieses Klimaproblem könnte in Zukunft durch eine neue Art von Luftfilter kleiner werden - zumindest in geschlossenen Ställen. Ein Team der Uni Kopenhagen hat ein Gerät entwickelt, das das meiste Methan aus der Luft entfernt und zwar selbst dann, wenn das Methan in der Luft stark verdünnt ist. Im Gerät gibt es eine Reaktionskammer, in der kommen UV-Licht und Chlor zum Einsatz. Sie zersetzen Methan zu Kohlendioxid. Das erwärmt zwar auch die Erde, aber nicht so heftig wie Methan.

Bislang läuft der Luftfilter nur als Prototyp im Labor. In Zukunft könnte Methan damit nicht nur aus Tierställen entfernt werden, sondern zum Beispiel auch aus der Abluft von Kläranlagen. Das dänische Team hat den Methanfilter im Fachblatt Environmental Research Letters vorgestellt.