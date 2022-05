Die Politik in Australien hat beschlossen, sich mehr für den Schutz von Koalas einzusetzen.

Die Regierung im Bundesstaat New South Wales will deshalb 2.000 Hektar Buschland in Nationalparks eingliedern. Damit das klappt, wurden mehrere Gebiete von der Regierung gekauft. Der Umweltminister der Region James Griffin sagte, dass damit nicht nur den Koalas geholfen wird, sondern auch bedrohten Arten wie Langschnauzen-Kaninchenkängurus und Eulen.

Koalas gelten seit einigen Monaten in Australien als stark gefährdet. Vor allem bei den großen Buschfeuern 2019 und 2020 wurden viele getötet. Die Umweltorganisation WWF sagt, dass etwa 60.000 Koalas damals ums Leben kamen oder vertrieben wurden.