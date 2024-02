In afrikanischen Ländern sind viele Menschen auf Esel angewiesen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Sie nutzen die Tiere zum Transport oder für die Arbeit auf Feldern. Die BBC berichtet, dass Esel immer häufiger gestohlen werden. Denn mit der Haut der Tiere lässt sich viel Geld verdienen. In China ist ein traditionelles Heilmittel sehr gefragt, das aus der Gelatine der Eselshaut hergestellt wird. Es soll Haut und Blut stärken und die Fruchtbarkeit erhöhen. Die Tierschutzorganisation Donkey Sanctuary geht davon aus, dass weltweit deshalb fast sechs Millionen Esel geschlachtet werden.

In den afrikanischen Ländern sind die Regeln zum Handel mit Eselhaut unterschiedlich. In einigen Ländern ist die Ausfuhr erlaubt, in anderen nicht. Donkey Sanctuary berichtet, dass deshalb häufig lebende Tiere in Länder gebracht werden, in denen der Handel legal ist. Die Afrikanische Union will auf ihrem nächsten Gipfel am Wochenende über ein einheitliches Exportverbot von Eselhaut beraten. Beobachtende vermuten allerdings, dass das den Handel nicht eindämmt, sondern in den Untergrund treibt. Sie befürchten, dass die Eselpopulation weiter schrumpft und dass dadurch vor allem die ärmere Menschen auf dem Land ihre Lebensgrundlage verliert.