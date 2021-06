Die Tierschutzorganisaton Peta nennt es einen "historischen Sieg".

Sie lobte die Entscheidung Israels, in Zukunft den Handel mit Pelzen zu verbieten - als erstes Land überhaupt. Das Verbot soll in einem halben Jahr in Kraft treten. Es gibt allerdings Ausnahmen: für wissenschaftliche Untersuchungen und für religiöse Zwecke. Das betrifft zum Beispiel die Pelzhüte ultraorthodoxer Juden.

Umweltministerin Gila Gamliel sagt, dass die israelische Modeindustrie so umwelt- und tierfreundlicher wird. Die Pelzindustrie verursache Leid von unbeschreiblicher Grausamkeit. Pelze in der Mode nannte Gamliel unmoralisch und mit Sicherheit unnötig.