Die Stadt Paris will Ponyreiten in öffentlichen Anlagen von 2025 an verbieten. Und zwar aus Tierschutzgründen.

Pony-Reiten ist vor allem an Wochenenden oder in den Schulferien eine beliebte Freizeitbeschäftigung für Kinder und Jugendliche in der französischen Hauptstadt. In Parks wie dem Champ de Mars, Parc Monceau und Jardin du Luxembourg wird es seit Jahrzehnten angeboten. Tierschützer lehnen das ab und verweisen darauf, dass die Tiere den ganzen Tag ununterbrochen laufen müssten und dabei keinen Zugang zu Trinkwasser und Stroh haben. Zudem müssten die Tiere mitunter stundenlang in Lastwagen in die Stadt transportiert werden.