Durch den Bau von Straßen werden viele Tiger in den kommenden Jahrzehnten ihren Lebenraum verlieren. Das steht in einer US-Studie im Fachmagazin Science Advances. Bis Mitte des Jahrhunderts könnte es 20 Prozent demnach weniger Tiger geben, nur durch Straßenbau. Bis 2050 gibt es nämlich laut dem Forschungsteam 130.000 Kilometer mehr Straßen in den Ländern, in denen Tiger leben.

Für die Prognose haben die Forschenden ausgerechnet, wie sich das Straßennetz in den 13 Ländern, in denen es Tiger gibt, in den nächsten Jahrzehnten entwickeln wird.

Einer der Studienautoren sagt, dass sich die Tiger-Lebensräume in den letzten 15 Jahren fast halbiert haben. Deshalb will er, dass keine neuen Straßen im Lebensraum von Tigern gebaut werden.