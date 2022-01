In der Ostsee werden immer wieder Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt.

Für die Schweinswale kann das lebensgefährlich sein - zu diesem Schluss kommt die Tierärztliche Hochschule Hannover. Die hatte 24 tote Schweinswale untersucht, die im Herbst 2019 an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins gefunden worden waren - einige Wochen, nachdem Fliegerbomben in der Gegend gesprengt wurden. Zehn Tiere wiesen Verletzungen von Unterwasserexplosionen auf, sagt die Tierärztliche Hochschule Hannover - unter anderem Frakturen der Mittelohrknochen und Blutungen der Melone - eines für die Echoortung wichtigen Organs. Explosionen sorgen laut den Forschenden für extreme Schallbelastungen, die für die meisten Tiere in der Nähe tödlich sind und auch in großer Entfernung erhebliche Schäden verursachen können.

Schweinswale sind Deutschlands einzige Walart - und stark gefährdet. Angesichts der großen Menge an Munitions-Altlasten in Nord- und Ostsee fordert die Leiterin der Studie nun, Schweinswale und andere Meerestiere besser zu schützen. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam 2020 auch ein Gutachten im Auftrag der Bundesregierung.