Die mehrere Wochen alten Schweine wurden auf einer Rennstrecke freigelassen. Hinter ihnen jagten die Kinder her. Wer zuerst ein Ferkel fing, hatte gewonnen. Seit Jahrzehnten wurde das am Farmers Day auf dem Jahrmarkt in der kalifornischen Stadt so gemacht. Dieses Jahr nicht. Dieses Jahr werden die Ferkel durch Wassermelonen ersetzt. Die Lokalzeitung Press Democrat berichtet, dass die Organisatoren das mit einem stärkeren Bewusstsein für Tierschutz begründen.

Die Wassermelonen werden nicht gejagt, sondern mit Öl eingerieben. Die Kinder müssen sie durch einen Hindernisparcours tragen. Die Tierschutzorganisation Peta sagt, dass die Ferkel die Jagd nicht als Spiel begreifen, sondern um ihr Leben rennen. Das müssen sie jetzt nicht mehr. Allerdings gibt's auf der Kirmes in Santa Rosa immer noch Schafe reiten und "wildes Kuhmelken".