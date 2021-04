Wer kann besser Probleme lösen - Schafe oder Ziegen?

Das haben Forschende aus Deutschland und Österreich untersucht. Sie wollten rausfinden, wie gut die Tiere auf neue Hindernisse reagieren können. In freier Wildbahn ist das oft überlebenswichtig. Sowohl Schafe als auch Ziegen werden allerdings schon lange vom Menschen als Nutztiere gehalten. Dabei sind Schafe eher Weidetiere und Ziegen streifen lieber umher, knabbern Knospen und frische Triebe.

In ihrem Experiment haben die Forschenden die Tiere an den Rand eines Geheges geführt. Am anderen Ende gab es Futter - aber der direkte Weg war versperrt durch einen Zaun. Der hatte eine Lücke, deren Position verändert wurde. Dann beobachteten die Forschenden, wie schnell die Tiere jeweils durch das Hindernis kamen. Es zeigte sich, dass Ziegen sich besser und genauer auf die neue Situation einstellen konnten. Das spricht laut den Forschenden dafür, dass Ziegen mental flexibler sind als Schafe. Ein möglicher Grund dafür könnte die unterschiedliche Strategie bei der Nahrungssuche sein.

Die Studie ist im Fachmagazin Royal Society Open Science erschienen.