Aber jetzt sind sie noch einen Schritt weiter gegangen und haben erst Makaken per Gentechnik krank gemacht und sie dann mehrfach geklont. Darüber berichten sie in einem Fachmagazin in zwei Studien. Sie schreiben, dass sie zuerst bei den Affen ein Gen ausgeschaltet haben - mit der CRISPR/Cas-Methode - und zwar das Gen BMAL1, das die innere Uhr beeinflusst. Dadurch bekamen die Makaken Schlafstörungen und manche wurden auch psychisch auffällig.

Im zweiten Schritt haben die chinesischen Forscher dann von den genmanipulierten Makaken die ausgewählt, die die stärksten Störungen zeigten. Diese Affen haben sie dann geklont. Ergebnis sind fünf identische kleine Makaken mit starken Schlafstörungen, Angstzuständen und Verhalten, das an Depression und Schizophrenie erinnert. Mit den Tieren wollen die Forscher mehr über solche Störungen beim Menschen rausbekommen, weil die Zusammenhänge ganz ähnlich sein sollen. Außerdem wollen sie auch zu anderen Krankheiten solche Klone als Modellorganismen erzeugen.