Auch bei Tieren gibt es möglicherweise so etwas wie eine Teenager-Phase.

Das Portal New Scientist berichtet über ein neues Buch, das eine Evolutionsbiologin und eine Tierverhaltensforscherin zusammen geschrieben haben. Darin stellen sie fest, dass es unter anderem bei Pinguinen, Hyänen, Buckelwalen und Wölfen eine Lebensphase gibt, die der der menschlichen Jugend ähnelt. In dieser Zeit müssen die Tiere lernen, wie man sich in sozialen Hierarchien bewegt, wie man für sich selbst sorgt und wie man sexuell kommuniziert. Sie müssen eigene Erfahrungen machen, um fürs Leben zu lernen.

Früher wurde wenig zur Psyche von Tieren geforscht. Seit es aber Kameras gibt, haben Verhaltensforschende festgestellt, dass Tiere nicht immer nur nach Instinkten handeln, sondern auch so etwas wie eine Persönlichkeit haben.

Der New Scientist warnt allerdings davor, Tiere zu sehr wie Menschen zu sehen. Dann bestehe die Gefahr, dass man menschliches Verhalten zu schnell auf Tiere überträgt und die Details im Verhalten der Tiere nicht mehr sieht.