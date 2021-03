Wenn bestimmte Säugetiere ihre Eltern verlieren, dann ist das schlecht für ihre Zukunft. Ihr sozialer Status ist dann niedriger, sie haben weniger Nachkommen und sterben früher. Beobachtet wurde so etwas schon bei Walen, Elefanten und Affen.

Jetzt haben Forschende einer Gorilla-Stiftung in Ruanda allerdings festgestellt, dass es auch anders sein kann. Sie haben 59 Berggorillas begleitet, die in jungem Alter die Mutter oder Mutter und Vater verloren hatten. Dabei stellten sie fest: Die verwaisten Berggorillas starben nicht früher, sie hatten keine Nachteile bei der Fortpflanzung und ihr sozialer Rang litt auch nicht. Einige Männchen wurden sogar zu Anführern. Die Forschenden stellten fest, dass die Berggorilla-Waisen von anderen Tieren adoptiert wurden. Es kümmerte sich also jemand um sie.

Fachleute finden es überraschend, eine Tierart gefunden zu haben, die es auch ohne Eltern schafft, in ihrer Gruppe gut klarzukommen. Jetzt wollen die Forschenden untersuchen, ob so etwas auch bei anderen Affenarten vorkommt, zum Beispiel Bonobos. Auch bei denen waren Adoptionen beobachtet worden.