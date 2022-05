Ein internationales Forschungsteam hat Indopazifische Große Tümmler im Roten Meer dabei beobachtet, wie sie sich an bestimmten Korallen und Schwämmen rieben. Sie stellten sich dafür sogar in einer Reihe an. Das Team fand heraus, dass durch das wiederholte Reiben winzige Polypen, aus denen die Korallengemeinschaft besteht, Schleim abgaben. Darin fanden die Forschenden 17 Substanzen, die unter anderem gegen Bakterien wirken.

Sie schreiben im Fachmagazin iScience, dass das eine Überraschung war. Sie gehen davon aus, dass die Delfine die Korallen und Schwämme gezielt nutzen, um ihre Haut mit diesen Substanzen zu versorgen - entweder weil sie schon Hautirritationen hatten oder auch zur Vorsorge.