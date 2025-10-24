Giftschlangen beißen blitzschnell zu, um ihr Gift zu injizieren - und dafür hat offenbar jede Schlangenfamilie ihre ganz eigene Technik.

Das schreibt ein internationales Forschungsteam im Journal of Experimental Biology. Die Studie war nur möglich, weil es jetzt neue Highspeed-Kameras gibt, die in hoher Auflösung die blitzschnellen Angriffe der Giftschlangen aufnehmen können.

Die Forschenden haben ihre Untersuchung mit 36 verschiedenen Giftschlangen-Arten gemacht. Sie haben die Tiere im Labor dazu gebracht, zuzubeißen - und zwar in eine Attrappe. Die war warm und bestand aus medizinischem Gel. Dabei zeigte sich, dass Klapperschlangen und andere Vipern erst ihre Fangzähne möglichst optimal tief in der Beute verankern und dann ihr Gift injizieren. Dagegen beißen Giftnattern wie die Kobra mehrfach schnell zu und pressen ihr Gift in das Opfer. Andere Natter-Arten reißen oder sägen auch extra tiefe Wunden, damit möglichst viel Gift in die Beute gelangt.