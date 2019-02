Das schreibt ein australischer Biologe im Debattenportal The Conversation. Er hat an einer Studie mitgeforscht, laut der Koalas in der Stadt sogar weniger Stress haben als auf dem Land oder in Randgebieten zwischen Stadt und Land. Zu typischen Risiken auf dem Land gehört, dass Koalas von Buschbränden oder Abholzung getroffen werden, von Autos angefahren oder von Hunden angegriffen werden. Diese Stressfaktoren fallen in der Stadt geringer aus, schreibt der Biologe. Allerdings müssten Städte bei Erweiterungsprojekten darauf achten, genug grüne Ecken mit leckeren Eukalyptusbäumen einzurichten, damit der Koala in Australien noch eine Chance hat.