Der Asiatische Gepard ist vom Aussterben bedroht - jetzt ist in Iran eines der letzten Exemplare der Unterart gestorben.

Wie der staatliche Rundfunk berichtet, fanden Park-Aufseher den 12-jährigen Gepard namens "Homino" tot vor. Der Gepard lebte in einem Wildpark in der Zentralprovinz Jasd. Erst Ende Februar war ein Gepard-Jungtier gestorben - es hieß "Pirus" und wurde im Land sehr bekannt. Der kleine Gepard litt an Nierenversagen und konnte auch durch eine Operation nicht mehr gerettet werden.

Wie viele Asiatische Geparden es noch gibt, ist unklar. Nur in Iran gibt es überhaupt noch welche, dort gibt es inzwischen ein Schutzprogramm zusammen mit der Uno. Früher lebte der Asiatische Gepard auch in anderen asiatischen Ländern, etwa in Indien. Dort wurde er 1952 ausgerottet.