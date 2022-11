Tansania hat auf dem afrikanischen Kontinent die meisten Büffel.

Das zeigt eine Zählung mehrerer Wildtierschutzorganisationen, über die die tansanische Zeitung Daily News berichtet. In mehreren tansanischen Regionen wurden insgesamt fast 192.000 Büffel gezählt. Laut Daten der Weltnaturschutzunion IUCN gibt es in ganz Afrika rund 400.000 Büffel, damit leben in Tansania knapp die Hälfte. Allerdings warnen Tierschützende vor Probleme für die Büffel: unter anderem wird ihr Lebensraum zerstört und es kommt immer wieder zu Konflikten mit Menschen.

Büffel gehören zu den Big Five, den fünf beliebtesten Tierarten auf Safaris. Tansanias Naturressourcen- und Tourismus-Ministerin möchte jetzt weitere Büffel-Gebiete für den Tourismus erschließen. Sie freute sich auch darüber, dass Wilderer weniger Elefanten töten als früher.