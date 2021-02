Manche Wespen passen als Babysitter auf Nachwuchs auf - und zwar auch bei entfernten Verwandten.

Das haben Forschende aus England herausgefunden. Sie haben Papierwespen-Kolonien rund um den Panama-Kanal beobachtet und festgestellt: Wenn eine Kolonie sehr groß ist, gibt es Arbeiterinnen, die weniger zu tun haben - und die babysitten dann in anderen Kolonien, die entfernt mit ihrer eigenen Kolonie verwandt sind - so in etwa wie Cousins zweiten Grades. Die Forschenden fanden dieses scheinbar selbstlose Verhalten überraschend - denn Wespen sind eigentlich Außenstehenden gegenüber feindselig. Sie erklären das Babysitten damit, dass die Arbeiterinnen-Wespen so dafür sorgen, dass mehr Nachwuchs der anderen Kolonien überlebt. Mit der sind die Babysitter-Wespen ja entfernt verwandt, also werden indirekt dann auch ihre eigenen Gene an den Nachwuchs weitergegeben. Das Verhalten ist also wohl nicht völlig selbstlos.