Vor einigen Monaten hatte eine Expertenkommission eine Abgabe auf Fleisch und Milchprodukte empfohlen, damit es Tieren besser geht - jetzt ist bekannt geworden, was das kosten würde.

Nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums müssten Verbraucherinnen und Verbraucher pro Jahr rund 35 Euro mehr als jetzt zahlen. Die FDP hatte die Zahlen angefragt. Um die Tierhaltung zu verbessern, müsste vor allem mehr Geld in die Fleischproduktion fließen. Für die Berechnung hat sich das Ministerium den Durchschnittskonsum in Deutschland angeschaut - bei Fleisch sind es beispielsweise jährlich knapp 60 Kilo. Wenn die Empfehlung umgesetzt würde, entfielen 23,80 Euro auf Fleisch, 4,72 Euro auf Eier und 6,50 Euro auf Milch und Milchprodukte.

Billigfleisch war nach den Corona-Infektionen in Schlachtbetrieben wieder in die Kritik geraten - und es kam wieder Bewegung in die Diskussion um eine Tierwohlabgabe.