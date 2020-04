Mäuse strengen sich beim Balzen unterschiedlich stark an.

In einem Versuch der Veterinärmedizinischen Universität Wien ging es um das Verhalten wilder Hausmäuse. Dabei wurden deren Balztöne aufgezeichnet. Bei Mäusen liegen die im Ultraschallbereich, Menschen können sie nicht hören. Es wurden Mäusepaare zusammen gebracht, bei denen Männchen und Weibchen entweder miteinander genetisch verwandt waren oder nicht. Dabei zeigte sich, dass die Laute komplexer waren, wenn die Paare nicht verwandt waren - sich die Mäuse also mehr ins Zeug legten. In diesen Fällen war dann auch der Fortpflanzungserfolg größer als bei verwandten Mäusepaaren.

Die Veterinäre hoffen, dass die Ergebnisse ihrer Studie hilfreiche Erkenntnisse für die Zucht liefern.