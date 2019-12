Es steht aber auch immer wieder in der Kritik. Die US-Regierung will unter anderem prüfen, ob die App Daten ihrer User an chinesische Behörden weiterleitet. Jetzt berichtet der Guardian, dass die US-Navy die App auf allen Behörden-Handys verboten hat. In einer an die Öffentlichkeit gekommenen Order steht, dass TikTok als eine Bedrohung der Cybersicherheit eingestuft wurde. Wie genau die Navy zu dieser Einschätzung kommt, ist unklar.

Letzten Monat wurden Kadetten an Militärakademien aufgefordert, TikTok nicht mehr zu benutzen. Vorher hatten US-Parlamentarier schon davor gewarnt, die Video-App könne von China zu Spionagezwecken missbraucht werden. TikTok hat versichert, dass es nicht durch die chinesische Regierung beeinflusst wird.