Der Hashtag #ADHD, also die englische Abkürzung für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, gilt auf der Plattform als einer der zehn häufigsten Hashtags an Posts zu Gesundheitsthemen. Aber: Die Mehrheit der Videos ist fehlerhaft, sagen US-Forschende im Fachblatt PLOS One. Sie haben die beliebtesten Tiktok-Videos mit dem Hashtag angeschaut und analysiert.

Mehr als die Hälfte der Videos stuften Psychologen danach als irreführend ein, nur etwa jedes fünfte als nützlich. Laut den Fachleuten zeigen viele der Beiträge gar keine echten ADHS-Symptome - sondern eher normale, menschliche Erfahrungen. Die Forschenden sagen: Das kann dazu führen, dass User alltägliche Probleme vorschnell als ADHS-Symptome interpretieren und sich selbst damit diagnostizieren. Und möglicherweise bekommen sie auch den Eindruck, dass die Verhaltensauffälligkeit weiter verbreitet sei als sie tatsächlich ist. Sie stellten außerdem fest, dass viele der Video-Ersteller in den Beiträgen zu ADHS auch Werbung machten - zum Beispiel für Coachings und Ratgeber-Bücher.

Die Forschenden sagen, dass Betroffene auf Social Media oft als unterhaltsam dargestellt werden. So könne ein romantisierendes und verharmlosendes Bild von ADHS entstehen.

ADHS ist eine Verhaltensstörung - die nach Schätzung von Forschenden etwa zwei bis drei Prozent der Menschen in Deutschland haben.