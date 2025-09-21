Habt ihr schonmal jemanden gedatet, der so ganz andere politische Ansichten hatte als ihr?

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Großbritannien haben sich mit der Frage beschäftigt: Welche Rolle die politische Einstellung bei der Wahl von Dating-Partnern auf Online-Plattformen spielt. Laut Studie eine genauso große Rolle wie das Aussehen oder der Bildungsstatus des Gegenübers.

Die Studie ergab auch: Sowohl links als auch rechts eingestellte Menschen vermeiden es, Personen mit anderen politischen Ansichten zu daten - vor allem Frauen. Generell bessere Dating-Chancen hatte, wer sich in seinem Profil offen für andere Ansichten zeigte.

An der Studie haben 3.000 Personen aus Großbritannien teilgenommen.



