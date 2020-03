Am Verwesungsgeruch kann es nicht liegen - manchmal sind die Bienen noch gar nicht richtig tot. Die "Bestatterbienen" verlieren da keine Zeit. Wie erkennen sie ihre Ziele so schnell?, hat sich ein chinesischer Biologe gefragt und liefert in einer Studie auf dem Portal bioRxiv eine mögliche Antwort. Seine Vermutung: Es liegt es an flüchtigen Duftstoffen auf den Bienenpanzern. Wenn die Bienen sterben und ihre Körper kalt werden, müssten dann automatisch weniger Pheromone frei werden.

Um seine Theorie zu testen, hat der Forscher tote Bienen in fünf Bienenstöcken platziert. Die wurden von den Bestatterbienen spätestens nach einer halben Stunde rausgetragen. Wenn die toten Bienen aber vorher im Labor angewärmt waren, brauchten die Bestatterinnen zum Teil Stunden, um sie überhaupt zu finden. In einem zweiten Versuch legte der Forscher warme, gewaschene Bienen ohne Botenstoffe am Körper in die Stöcke - sie wurden auch schnell entsorgt. Der Biologe schließt daraus, dass die Bestatterbienen vor allem reagieren, wenn sie nichts riechen.