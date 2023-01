Im Bundesstaat New York können Tote jetzt auch kompostiert werden.

Damit ist es der sechste Bundesstaat in den USA, der das erlaubt. In Washington war es laut einem Bericht der BBC vor drei Jahren zuerst möglich, seitdem auch in Colorado, Oregon, Vermont und Kalifornien. Bei dem Verfahren wird der Leichnam zusammen mit anderen Materialen wie Holzspänen und Gräsern in einem Behälter eingeschlossen. Darin zersetzt er sich dann über mehrere Wochen. Danach wird die Erde noch erhitzt, um Keime abzutöten. Dann bekommen die Angehörigen sie zurück und können damit Bäume, Gemüse oder Blumen pflanzen.

Eine Firma, die diese Kompostierung anbietet, sagt, dass dabei viel CO2 eingespart werden kann. Manche sehen in der menschlichen Kompostierung auch eine gute Möglichkeit für Städte, in denen der Platz für Friedhöfe begrenzt ist. Katholische Bischöfe kritisieren, dass der menschliche Körper nicht wie Hausmüll behandelt werden sollte.

[Anmerkung: Das verwendete Foto ist ein Symbolbild und zeigt Kompost-Erde. Es ist kein "menschlicher" Kompost.]