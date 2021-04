Im Prozess um den Tod des Afroamerikaners George Floyd ist der angeklagte Ex-Polizist in allen drei Anklagepunkten schuldig gesprochen worden.

Vor dem Gericht in Minneapolis und in der Straße, wo Floyd bei einer Polizeikontrolle starb, brachen wartende Menschen in Jubel aus, darunter auch Freunde und Angehörige des Getöteten.

Die Geschworenen-Jury urteilte, dass der weiße Ex-Polizist Derek Chauvin unter anderem Mord zweiten Grades ohne Vorsatz begangen hat. Nach deutschem Recht entspricht das in etwa Totschlag. Das Strafmaß wurde noch nicht bekanntgegeben. Chauvin hatte auf nicht schuldig plädiert. Er hatte Floyd bei einer Kontrolle minutenlang das Knie auf den Hals gedrückt. Floyd bekam keine Luft mehr und starb schließlich.

Der Tod des Schwarzen hatte weltweit Proteste ausgelöst und die Black-Lives-Matter-Bewegung nochmal präsenter gemacht. Viele Menschen hatten gehofft, dass das Urteil ein Zeichen gegen Rassismus und Polizeigewalt setzt.

Neben Chauvin sind drei weitere am Einsatz gegen Floyd beteiligte Ex-Polizisten angeklagt, die in einem separaten Verfahren ab dem 23. August vor Gericht stehen werden. Ihnen wird Beihilfe zur Last gelegt. Auch ihnen könnten langjährige Haftstrafen drohen.