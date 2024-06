In Italien hat der Tod eines indischen Erntehelfers eine Debatte darüber ausgelöst, wie ausländische Arbeiterinnen und Arbeiter in der Landwirtschaft behandelt werden.

Der 31-jährige Mann aus Indien war bei der Arbeit auf einem Feld nahe der Hauptstadt Rom in eine Maschine geraten. Dadurch wurde sein rechter Arm abgetrennt. Laut Medienberichten wurde der Mann von seinem Arbeitgeber aber nicht ins Krankenhaus gefahren - sondern vor seiner Unterkunft liegengelassen.



Gegen den Sohn des Chefs, der den schwer verletzten Arbeiter zurückgelassen haben soll, ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Es geht um mögliche Vorwürfe wie Totschlag und unterlassene Hilfeleistung. Der Arbeitgeber erläuterte sein Verhalten damit, dass er in Panik geraten sei. Zudem rechtfertigte er sich nach Informationen der Tageszeitung "La Repubblica" damit, dass der Erntehelfer die Plastikplanen-Maschine ohne Erlaubnis benutzt habe.

Gewerkschaften sehen "moderne Form von Sklaverei"

Für einige Politiker und Gewerkschaften ist das kein Einzelfall. Sie sehen den Unfall als Ergebnis eines Systems, in dem Arbeiter aus dem Ausland, die keine Aufenthaltserlaubnis haben systematisch ausgebeutet werden. Dafür gibt es sogar einen eigenen Begriff: "Caporalato" meint das gewerbsmmäßige Ausbeuten von Wanderarbeiten in der Landwirtschaft durch kriminelle Banden. Ob auch der Mann aus Indien ohne Papiere in Italien war, ist noch nicht geklärt.

Andere Gewerkschafter bezeichneten den Umgang mit ausländischen Erntehelfern in Italien als moderne Form der Sklaverei. Nach einem früheren Bericht sind vor allem im Süden auch Kinder von Geflüchteten auf den Feldern beschäftigt.

Obst aus Billig-Produktion auch in deutschen Supermärkten

Nach Schätzungen sind in der italienischen Landwirtschaft etwa 230.000 Menschen illegal beschäftigt - auch viele Migranten aus Ländern wie Indien oder Pakistan, die zu Billigstlöhnen arbeiten. Ein Großteil der Produktion landet in deutschen Supermärkten.