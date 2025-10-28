Japan hat ein Problem mit seinen wildlebenden Bären.

Die tauchen immer häufiger in bewohnten Gegenden auf. Und sie greifen Leute an. Allein dieses Jahr sind zehn Menschen von Bären getötet worden - so viele wie noch nie.

Jetzt bittet der Gouverneur einer Provinz im Norden der Hauptinsel Honshu das Militär um Hilfe. Der japanische Verteidigungsminister hat Unterstützung versprochen.

Fachleute sagen, dass die Bären in ihren Lebensräumen wegen des Klimawandels immer weniger Futter finden. Sie werden inzwischen häufiger in Städten und Parks gesichtet. Die Regierung selbst hat auch gesagt, dass sie mehr gegen die Tiere machen will.

In Japan leben zwei Bärenarten: Der Asiatische Schwarzbär und Braunbären. Jedes Jahr werden tausende Tiere abgeschossen. Weil die Gesellschaft aber immer älter wird, gibt es auch immer weniger Jäger.