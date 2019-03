Eine wichtige Ursache ist der sogenannte Chytridpilz. Der Erreger kommt ursprünglich aus Asien und infiziert Amphibien über die Haut - was meistens tödlich endet. Ein australisches Forschungsteam wollte wissen, wie sehr der Pilz schon um sich gegriffen hat. Dazu hat es die Rote Liste der gefährdeten Arten ausgewertet, Fachtexte zum Artenschwund gelesen und Amphibienexperten befragt. Dabei zeigte sich, dass der Chytridpilz in den letzten 50 Jahren für einen Rückgang bei mindestens 500 Arten beigetragen hat - rund sechs Prozent der Amphibienvielfalt weltweit. 90 Arten davon sind nachweislich oder sehr wahrscheinlich in freier Wildbahn ausgestorben. Am stärksten von der Pilz-Seuche betroffen sind Amphibien in Zentral- und Südamerika. Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Der Höhepunkt lag in 80er Jahren und scheint damit überwunden zu sein. Einige Arten haben schon Resistenzen gegen den tödlichen Erreger gebildet.

Die Forscher fordern unter anderem strengere Regeln für den weltweiten Amphibienhandel, damit sich der Pilz nicht weiter ausbreitet.