In der Corona-Zeit ist in Ägypten ein altes Hobby bei Kindern wieder sehr beliebt: Das Drachensteigen.

Allerdings könnte damit bald wieder Schluss sein. Die ägyptische Regierung will das Hobby nämlich verbieten. Die staatliche Nachrichtenseite Al-Ahram berichtet, dass Sicherheitskräfte in den letzten Tagen schon hunderte Drachen beschlagnahmt haben.

Der Grund dafür sind tödliche Unfälle, die sich in letzter Zeit gehäuft haben. In Alexandria stürzte zum Beispiel eine 12-Jährige beim Drachenfliegen von einem Hochhaus, nordwestlich von Kairo starb ein Schüler an einem Stromschlag, nachdem sein Drachen in die Leitung geflogen war.

In Alexandria hat die Stadt jetzt schon gehandelt - dort müssen Erwachsene bis zu 55 Euro zahlen, wenn sie oder ihre Kinder einen Drachen steigen lassen. Die Strafe ist fast doppelt so hoch, wie das durchschnittliche Tageseinkommen in Ägypten.