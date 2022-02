Sie hatten die Tat beobachtet und hatten nicht eingegriffen. Ein Bundesgericht befand nach US-Medienberichten die Männer für schuldig, Floyds Bürgerrechte verletzt und keine medizinische Hilfe geleistet zu haben. Den drei Männern drohen Haftstrafen.

Der Tod des Afroamerikaners George Floyd am 25. Mai 2020 bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis hatte in den USA und in der ganze Welt Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst. Der weiße Beamte Derek Chauvin hatte bei dem Einsatz sein Knie gut neun Minuten lang auf Floyds Hals gedrückt. Die Videoaufnahmen von Augenzeugen gingen um die Welt.

(Das Bild zeigt #BlackLivesMatter-Proteste in Minneapolis nach dem Tod von George Floyd.)