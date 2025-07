Bisher dürfen Trans-Personen dort nicht die öffentlichen Toiletten benutzen, die ihrer Geschlechtsidentität entsprechen - das heißt z.B.: Transmänner - also Männer, die im Frauenkörper geboren wurden - müssen auf die Frauentoilette gehen. Wer sich nicht daran hält, muss mit einer Strafe rechnen.

Ein Betroffener hatte dagegen geklagt. Der Richter hob die Bestimmungen auf, die die Wahl einer bestimmten Toilette strafbar machen. Allerdings verfügte er, dass sein Urteil erst in einem Jahr in Kraft tritt - so lange soll die Regierung Zeit bekommen zu entscheiden, ob sie doch gegen die Toilettenwahl vorgehen will. Die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone hat bisher nicht reagiert.

In einem ähnlichen Fall hatte sich die Regierung dem Urteil von Richtern angeschlossen. Die hatten einstimmig entschieden, dass Transgender-Personen ihren Geschlechtseintrag im Personalausweis ändern lassen können - auch, wenn sie sich bisher keiner Umwandlung unterzogen haben. Das ist inzwischen Gesetz.