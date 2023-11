Die erste Müllsammel-WM hat in Tokio stattgefunden.

An der sogenannten Spogomi-WM nahmen Teams aus 21 Ländern aller Kontinente teil, auch Müllsammler und -sammlerinnen aus Deutschland reisten an. Sie waren ausgerüstet mit Handschuhen, Metallzangen und Mülltüten. Jedes Team suchte ein etwa fünf Quadratkilometer großes Gebiet im Viertel Shibuya ab.

Die Gruppen bekamen am Morgen und am Nachmittag jeweils 45 Minuten Zeit, um so viel Müll wie möglich einzusammeln und diesen anschließend nach 20 Kategorien zu sortieren. Abhängig vom Volumen des Mülls und der Art des Abfalls gab es Punkte. Kleinteile wie Zigaretten wurden dabei besonders hoch bewertet.

Halbe Tonne Müll gesammelt

Die Teilnehmenden durften nicht rennen, und auch keine Abfalleimer in ihre Tüten leeren. Letztlich gewann das Team aus Großbritannien. Insgesamt sammelten die Teilnehmer fast 550 Kilogramm Abfälle ein. Auf der Seite der diesjährigen WM wurde Spogomi als "der Erd-freundlichste Sport" überhaupt beworben.

[Anmerkung der Redaktion: Das Foto ist ein Symbolbild und stammt nicht von der WM in Tokio.]