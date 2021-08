Wer als Kellnerin oder Kellner arbeitet, muss meistens viel laufen, sich mit Tellern und Gläsern an Menschenmengen vorbeizwängen und einen gewissen Lärmpegel aushalten.

Für Menschen mit einer körperlichen Behinderung oder psychischen Problemen wahrscheinlich nicht der ideale Job. In einem Café in der japanischen Hauptstadt Tokio ist das aber egal. Da kann jeder die Gäste bedienen: mit einem Roboter, teilweise auch von zu Hause aus. Das Café stellt dafür ganz bewusst Menschen mit Behinderung ein, damit die weiter soziale Kontakte haben - und sei es nur per Bildschirm.

Seit über zwei Monaten sind in dem Café in Tokio 20 Roboter im Einsatz, um die Gäste mit Essen und Getränken zu versorgen. Ausgestattet sind sie mit Kamera, Mikrofon und Lausprecher. Ein Mann, der so einen Roboter steuert, sagt, dass der Job im Café seinem Leben einen neuen Sinn gibt und er sich viel mit Menschen unterhält.