Das Dorf für die Sportlerinnen und Sportler wird mit 21 Gebäuden an der Bucht von Tokio aufgebaut. Jede der 3800 Unterkünfte soll bis zu acht Personen aufnehmen. Weil eine extreme Schwüle erwartet wird, sind auch Klimaanlagen verbaut. Die sollen nach den Spielen als Spende in den Nordosten Japans gehen. Das Gebiet leidet immer noch an den Folgen der Tsunami- und Atom-Katastrophe von Fukushima 2011.



