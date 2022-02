Vor gut einem Monat brach im Pazifik ein Vulkan des Inselstaats Tonga aus.

Inzwischen ist klar, es war der bisher heftigste Ausbruch in diesem Jahrhundert – mit einer Explosionskraft wohl hunderte Male stärker als die Hiroshima-Atombombe. Gleichzeitig wurde ein bisher nie beobachtetes Blitzlichtgewitter durch die aufsteigende Aschewolke ausgelöst.

Ein finnischer Tech-Konzern zeichnete fast 400.000 Blitze allein in den ersten sechs Stunden nach dem Hauptausbruch auf. Das Unternehmen betreibt seit etwa zehn Jahr ein weltweites Netz aus Sensoren, die Blitze erfassen können. Demnach löste kein anderes Ereignis in dieser Zeit so viele Blitze aus wie der Ausbruch das Vulkans bei Tonga. Die Nachrichtenagentur Reuters veranschaulicht das in einer interaktiven Grafik.