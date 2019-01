Wer ihn sehen will, muss diesmal früh aufstehen: Am Montagmorgen wird es wieder einen Blutmond am Himmel geben.

Exakt ab 5 Uhr 41 Uhr wird sich der Mond ganz verdunkeln - und dabei rötlich schimmern. Das liegt daran, dass die Sonnenstrahlen in der Atmosphäre der Erde gebrochen werden und nur die roten zum Mond gelangen. Etwa eine Stunde lang wird das Schauspiel zu sehen sein - sofern das Wetter mitspielt. Dafür ist es umso spektakulärer: Weil der Mond der Erde gerade besonders nahe steht, wirkt er etwa zehn Prozent größer als sonst.

Die besten Sicht auf den Blutmond gibt es wohl in der Mitte Deutschlands. Von Ost-Hessen über Thüringen bis nach Sachsen soll es laut Wetterdienst größtenteils klar bleiben. Weil sich das Spektakel kurz über dem Horizont abspielt, sieht man es am besten von einem Hügel, Berg oder von der Küste aus.

Zu einer Mondfinsternis kann es nur bei Vollmond kommen. Sonne, Erde und Mond liegen bei dieser Finsternis genau auf einer Linie. Das "Vorspiel" beginnt schon gegen 4 Uhr 34 Uhr in der Nacht. Dann rückt der Vollmond langsam in den Kernschatten der Erde. Das sieht dann tatsächlich so aus, als würde sich der Mond von einer Seite her langsam verdunkeln. Um 5 Uhr 41 ist der Mond dann komplett im Kernschatten der Erde verschwunden, ab 6 Uhr 44 verlässt er ihn wieder - und um 7 Uhr 51 ist das Spektakel vorbei.

Wer das Himmelsereignis verschläft, muss ein paar Jahre warten: Zwei richtig gut von Deutschland aus zu sehende totale Mondfinsternisse wird es erst wieder Silvester 2028 und in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember 2029 geben, schreibt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.