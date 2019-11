Die Buchungsplattform reagiert damit auf einen Schusswaffenangriff im US-Bundesstaat Kalifornien. In dem Haus, das über Airbnb angemietet wurde, hatte am Donnerstag offenbar eine Halloween-Party stattgefunden. Bei einer Schießerei waren fünf Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Zu der Party waren mehr als hundert Menschen gekommen, weil Datum und Adresse in Online-Netzwerken auftauchten.

Der Chef von Airbnb hat jetzt erklärt, dass ab sofort "Partyhäuser" verbannt werden. Das Unternehmen will mit einem neu geschaffenen Team unerlaubte Partys verhindern. Laut Airbnb werden Hoch-Risiko-Reservierungen auch noch einmal genauer überprüft.

Der Hausbesitzer aus Kalifornien wusste nach eigenen Angaben nichts von der geplanten Party. Örtlichen Medien sagte er, dass er das Haus an eine Frau vermietet hat, die wohl ein Familientreffen organisieren wollte.