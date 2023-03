Für Menschen mit dem Tourette-Syndrom könnte das eine gute Nachricht sein:

Forschende in Großbritannien haben nach eigenen Angaben erfolgreich ein Gerät getestet, mit dem sich die Anzahl und die Intensität von Tics deutlich reduzieren lässt. Es handelt sich um einen kleinen Sender, der am Handgelenk getragen wird, und mit elektrischen Impulsen einen Nerv im Arm stimuliert. Diese Stimulation regt wiederum das Gehirn an und senkt auf diese Weise offenbar das Bedürfnis nach und die Häufigkeit von Tics. Für den Test haben mehr als 120 Menschen mit dem Tourette-Syndrom das Gerät einen Monat lang jeden Tag eine Viertelstunde lang getragen.

Das Tourette-Syndrom ist eine angeborene Nervenkrankheit. Betroffene fallen vor allem durch ihre Tics auf, das sind unwillkürliche Laute, Bewegungen oder sprachliche Äußerungen, die immer wieder auftreten. Menschen mit Tourette-Syndrom können das Auftreten ihrer Tics oft nicht unterdrücken, Aufregung, Stress und Müdigkeit können zu mehr Tics führen.