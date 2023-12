Venedig schränkt den Massentourismus weiter ein.

Die italienische Stadt verbietet in Zukunft Reisegruppen, die von Reiseführern begleitet werden und mehr als 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben. Außerdem sind dann bei Führungen keine Lautsprecher mehr erlaubt. Der Gemeinderat hat das beschlossen und hofft so, die negativen Auswirkungen des Massentourismus auf die Lagunenstadt einschränken zu können. Die neuen Regeln gelten ab Juni.

Der Massentourismus bereitet Venedig seit längerer Zeit Probleme. Der Stadtkern hat inzwischen weniger als 50.000 ständige Einwohnerinnen und Einwohner. In der Hauptsaison sind an manchen Tagen mehr als doppelt so viele Touristen da. Beschlossen wurde deswegen schon eine Eintrittsgebühr von fünf Euro, die Kurzzeitbesucher an bestimmten Tagen im Jahr 2024 zahlen müssen.

Seit Mitte 2021 dürfen bereits keine Kreuzfahrtschiffe mehr nach Venedig kommen. Die Wellen der riesigen Schiffe schaden den Fundamenten des Weltkulturerbes Venedig und bedrohen das sensible ökologische Gleichgewicht in der Lagune.